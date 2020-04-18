西拉雅國家風景區管理處與關子嶺、寶來不老、四重溪溫泉3區業者合作，祭出泡湯及美食優惠券。（西拉雅風管處提供／劉秀芬台南傳真）

為了讓民眾走出戶外，親近大自然，到南台灣享受知名特色溫泉，交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處特別推出限量溫泉旅遊紀念品，贈送給到訪關子嶺、寶來不老、四重溪泡湯的民眾，本次也結合溫泉區18間業者一起祭出泡湯及美食優惠券，讓民眾除了泡湯紓壓，還可以大啖地方美食和走訪山區景點。

西拉雅國家風景區管理處表示，此次與關子嶺、寶來不老、四重溪溫泉3區業者合作，民眾只要加入泡湯達人[email protected]生活圈，即可獲得旅遊紀念品兌換券乙張，遊客可憑此兌換券至關子嶺、寶來不老、四重溪三區溫泉區的兌換地點領取，旅遊紀念品採限量發送，送完為止。

民眾除了可以透過[email protected]領取紀念品兌換卷之外，還有泡湯、住宿、美食優惠券可以拿。本次活動期間有關子嶺統茂溫泉會館、沐春溫泉湯宿、湯泉美地溫泉會館、美崙山溫泉渡假山莊、遠山望月溫泉風呂、清泉日式溫泉館、茴香戀戀溫泉會館、洺泉溫泉旅館等18間溫泉區業者共同參與。

風管處也推薦遊客，到關子嶺泡完泥漿溫泉，可到大凍山步道、碧雲寺下方的香路古道健行；高雄寶來花賞公園正逢花旗木盛開的季節，泡湯之餘兼賞花，既浪漫又悠閒；四重溪溫泉是日治時期的四大名湯之一，鄰近的車城龜山步道、石門古戰場也是民眾到四重溪必去的景點。

此外，連假出遊期間別忘了要保持社交距離和配戴口罩，並勤洗手，保護自己也保護他人。

(中時 )