國民黨主席江啟臣上任後，向內政部申請變更政黨負責人登記，經內政部備查，遂向台北地方法院聲請辦理變更登記，因未設副主席及未指定5位縣市長為中常委，遭法院退件，國民黨認為，黨章雖明定有副主席，但沒規定認定時間，存在彈性空間，江啟臣將於下週公布5位指定中常委人選，再向法院重新遞件聲請。

國民黨補選結果在3月7日出爐後，國民黨便向社團主管機關內政部，申請變更政黨負責人登記，內政部在4月6日函文予以備查。國民黨接著向台北地方法院聲請辦理變更登記，遭法院退件，原因是未設副主席，也未符合去年全代會在黨章中新增「主席需指定5位縣市長為中常委」的規定。

這項駁回理由令國民黨覺得存在疑慮，考紀會主委葉慶元指出，黨章雖有副主席，但沒有規定任命的時間，也沒有說黨主席就任後就要立即指派副主席，這屬於政黨自治事項，法院應高度尊重國民黨。

不過在指定5位縣市長為中常委的部分，葉慶元坦言，由於中常委人數涉及開會應出席人數，一般公司或法人登記為明確列出董事名單，法院也不會核准，因此，國民黨之後會向法院補交名單，若法院仍不准許，就在看看怎麼辦，但「理論上沒有不准許的理由」。

文傳會主委王育敏也說，副主席視主席對黨務發展的需要，可隨時任命，因此副主席不該成為變更登記准駁的必要條件，而中常委牽涉決策機構，江啟臣下週就會公布人選。

關於指定中常委人選，高雄市長韓國瑜、新竹縣長楊文科、雲林縣長張麗善及金門縣長楊鎮浯等4人已首肯幫忙的消息一出，傳出有不少尚未正面回應黨中央的地方首長，踴躍傾巢而出，紛紛欲強化基層與中央的連結。

(中時 )