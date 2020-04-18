台股周線連四紅，直逼10,600點關卡。啟發投顧分析師楊基政認為，全球股市上演反彈行情，台股在3月19日8,523點觸底後亦展開一波強彈，指數預計將於月線與季線區間整理，盤面仍以個股表現為主。

台股近期大跌3,000點後又急漲2,000點，波動可謂不小，各產業類股輪流反彈後可望回歸基本面，投資人可藉機調整持股，3月營收成長性高的族群及個股為操作首選。

(工商 )