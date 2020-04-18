台股周線連四紅 選股重基本面 16:022020/04/18 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台股周線連四紅，直逼10,600點關卡。啟發投顧分析師楊基政認為，全球股市上演反彈行情，台股在3月19日8,523點觸底後亦展開一波強彈，指數預計將於月線與季線區間整理，盤面仍以個股表現為主。 台股近期大跌3,000點後又急漲2,000點，波動可謂不小，各產業類股輪流反彈後可望回歸基本面，投資人可藉機調整持股，3月營收成長性高的族群及個股為操作首選。 (工商 ) #台股 #周線連 #四紅 #選股 #點關卡 也許您會感興趣 推薦閱讀 狂噴1900點…台股V到底？散戶操盤緊盯4件事 18:342020/04/15 財經 台指期 大戶拉高結算 04:102020/04/16 證券．權證 台股回萬點 宜布局台股基金 04:102020/04/16 投資理財 陸國家隊選股 新添12檔生力軍 04:092020/04/17 全球財經 台股爆量大漲 下周迎戰季線 04:092020/04/18 財經要聞 廖繼弘專欄－由領先強勢股表現，看選股操作策略 04:092020/04/18 財經要聞 台股基金回神 規模五年新高 04:092020/04/18 金融．稅務 財經熱門新聞 嚇爆！油價又狂殺 真正兇手竟是它… - 財經 買台股等第2隻腳？專家驚爆1句 散戶哭了 - 即時 巴菲特也嚇到賣股！謝金河2個忠告 救一票散戶 - 財經 油價太慘痛！沙俄慌了…恐出驚天大招 - 財經 狂爆5奈米來了！台積電驚洩現況 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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