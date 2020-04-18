台股周漲439點 挑戰季線反壓 16:012020/04/18 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台股17日飆漲221點、收在10,597點。永誠國際投顧分析師李忠興指出，下周加權指數將挑戰季線反壓，技術面相對有壓，惟考量國際股市氣氛明顯轉佳，後續要再重挫的可能性也不高。 美國總統川普16日盤後公布重啟經濟的計畫綱領，稱各州州長可分三階段逐步解除封閉措施，而台積電16日召開法說會，首季每股盈餘（EPS）繳出4.51元，再創歷史新高，17日跳空開高303.5元並站上季線，台股本周勁揚439點，周線連四紅。 (工商 ) #台積電 #台股 #挑戰季線 #反壓 #周漲 也許您會感興趣 推薦閱讀 法說會本周四登場 台積全年資本支出估減一成 04:102020/04/14 財經要聞 熱門股－力山 主力助威挑戰季線 04:102020/04/15 證券．權證 外資對台積電提尖銳5問 這一項戳中要害 17:452020/04/15 財經 台積電法說前夕 外資送秋波 04:092020/04/16 財經要聞 台指期 大戶拉高結算 04:102020/04/16 證券．權證 台積電Q1獲利創歷史新高 每股賺4.51元 13:492020/04/16 財經 台積電仍是護國神山 04:102020/04/17 時論廣場 《半導體》展望樂觀 台積飆漲5.5％重登300元 09:432020/04/17 財經 台股基金回神 規模五年新高 04:092020/04/18 金融．稅務 操盤心法－繼三箭後，帶量攻高挑戰強彈11,079點 04:092020/04/18 證券．權證 財經熱門新聞 嚇爆！油價又狂殺 真正兇手竟是它… - 財經 買台股等第2隻腳？專家驚爆1句 散戶哭了 - 財經 巴菲特也嚇到賣股！謝金河2個忠告 救一票散戶 - 即時 狂爆5奈米來了！台積電驚洩現況 - 財經 油價太慘痛！沙俄慌了…恐出驚天大招 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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