台股17日飆漲221點、收在10,597點。永誠國際投顧分析師李忠興指出，下周加權指數將挑戰季線反壓，技術面相對有壓，惟考量國際股市氣氛明顯轉佳，後續要再重挫的可能性也不高。

美國總統川普16日盤後公布重啟經濟的計畫綱領，稱各州州長可分三階段逐步解除封閉措施，而台積電16日召開法說會，首季每股盈餘（EPS）繳出4.51元，再創歷史新高，17日跳空開高303.5元並站上季線，台股本周勁揚439點，周線連四紅。

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