瑞芳警分局表示，若進入景區人潮持續增加，達到以每2平方公尺1人的上限標準，如九份老街遊客達600人上限、十分瀑布達500人、猴硐煤礦園區1千人時，將啟動分流管制機制。（瑞芳警分局提供／吳康瑋新北傳真）

東北角暨宜蘭管理處課長曾慶春表示，東北角知名景點的福隆車站也開始進行車輛控管，管理處呼籲遊客，防疫期間請配合相關管制措施。（東北角風景區提供／吳康瑋新北傳真）

新冠肺炎疫情三度掛蛋後，東北角風景區九份老街、十分瀑布及猴硐煤礦園區等知名景點，湧現大量出遊潮，風管處及瑞芳警分局指出，將視人流狀況，若景區停車場遊客車輛達5成時，即啟動分流管制機制，宣導民眾勿再前往景區。瑞芳警分局於18日指出，該區有許多旅遊熱區，如九份老街、十分瀑布及猴硐煤礦園區等知名景點，在周末將透過多重管道預測人流。

瑞芳警分局表示，若進入景區人潮持續增加，達到以每2平方公尺1人的上限標準，如九份老街遊客達600人上限、十分瀑布達500人、猴硐煤礦園區1千人時，將啟動分流管制機制，限制遊客只出不進，並由警察局於交通管制點協助管制車流，提醒民眾變更行程。

瑞芳警分局表示，新的分流管制措施已開始實施，提醒民眾，在人潮及車潮管制期間，人、車違反相關規定者，將依發展觀光條例第64條規定，對人員罰款5千以上，最高可達10萬元罰款，並依道路交通管理處罰條例第33條，對車輛駕駛人罰鍰3千至6千元的罰鍰。

對此，東北角暨宜蘭管理處課長曾慶春表示，東北角知名景點的福隆車站也開始進行車輛控管，管理處呼籲遊客，防疫期間請配合相關管制措施，進入該處室內空間，請戴口罩及量測體溫，平時勤洗手，做好個人防疫措施，保持社交安全距離室外1公尺、室內1.5公尺，如遇景點入園人數管制，請配合現場工作人員管控引導，稍候進入或先安排前往其他景點。

(中時 )