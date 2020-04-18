海軍敦睦支隊返國後，經過數日傳出相同住艙內官校見習學生集體感染確診。軍事專家呼籲，軍艦或營內發生疫情並不可怕，目前當務之急是穩定軍心，遵從防疫中心應變指導，按步就班進行損害管制與應變善後。

中華戰略學會研究員張競18日表示，軍隊作戰經常遇到不預期逆境，能夠經得起挫敗衝擊，才是真正具有戰力的一流勁旅。敦睦支隊在疫情爆發後堅持出訪，本來就有風險，目前尚未確認是在何處染疫，千萬不要隨意猜測，引發友邦反感，反而讓敦睦邦誼美意完全落空。

張競提醒，敦睦支隊返航靠泊後，必然會與國內人員與物資裝載下卸產生互動，因此就算疾管中心初判是境外感染，但是衡情論理，確實是無法完全排除是遭致境內感染，所以在未能確定傳染途徑前，千萬不要隨意臆測與亂下斷語，無謂引起各方猜疑。

張競強調，由於發病者曾經前往帛琉，因此我國應本著全球防疫共同一體原則，儘速通報友邦，並將後續發展狀況與友邦保持密切聯繫，同時為保持我方應對狀況誠意，應主動儘速提供防疫物資與醫療資材援助帛琉，以變維護邦誼，安定友邦民眾疑慮。

張競呼籲，軍隊應付挑戰能否舉止有方進退有節，不會亂成一團，就是在展示戰力最佳良機。軍人並非銅筋鐵骨，正如民眾般亦都是吃五穀雜糧，面對病毒當然會感染疫病，但是遇到疫情不慌亂，沈著處理問題，才能展現出戰略嚇阻能力。

(旺報 )