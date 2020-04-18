花壇虎山巖山坡金針花已經綻放三、四成了。（花壇虎山巖提供／吳敏菁彰化傳真）

金針花海還特別規劃心型拍照區，讓人們留念。（李成濟提供／吳敏菁彰化傳真）

金針花海還特別規劃心型拍照區，讓人們留念。（李成濟提供／吳敏菁彰化傳真）

金針花海花徑旁還有涼傘雅座。（李成濟提供／吳敏菁彰化傳真）

春末花壇虎山巖金針花已開3、4成，不少愛花同道分享這個美麗的花訊，金針花又有台灣母親花之稱，到溫韾五月天，3萬株齊勝放，將又是滿山的金黃耀眼，不用飛奔花東，這裡掀起賞花潮，熱烈可期，金針花又有一日花之稱，虎山巖也將在盛開期間，炸金針花給遊客品嘗大地綻放的芳華。

金針花又稱萱草或忘憂草，花語是：「忘憂和喜悅。」 老祖先用來象徵母親就是金針花，近幾年花壇鄉開始利用空閒土地，有計畫地栽植金針花，品種多樣，虎山巖寺旁半公頃山坡地，更栽植3萬多株，金黃的花海，掀起了「舉城若狂」賞花潮，來忘憂、喜悅，車陣延綿好幾公里，讓人見識到彰化人的「風雅的逸興」。

彰化人文薈萃，鄉親受到浸潤都特別懂得賞花啊！是不論粉紅風鈴木、黃花風鈴木、火紅木棉花，雪白桐花等，總掀起彰化人另眼相看，把季節帶來美麗印記用眼睛保存在心間，譜出了詩韻篇篇。

金針花像茉莉花，一躍快成花壇的代表了，當初開始計畫性栽種的議員李成濟表示，花壇就該有花才不負其名，人們也驚豔不用遠赴花東，就能徜徉金針花海。

金針花海還特別規劃心型拍照區，讓人們留念，搭起的涼傘雅座，假日更要推出讓人吃過難以忘懷的美味「炸金針花」，並導覽人文古蹟虎山巖寺，探訪山中傳奇。

(中時 )