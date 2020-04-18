公館鄉農會向苗栗區農業改良場技轉「苗栗一號紫蜜桑葚」，推廣果實大、甜度高的桑葚鮮果。（何冠嫻攝）

桑葚產季到來，公館鄉農會推廣營養價值高的紫蜜桑椹鮮果。（何冠嫻攝）

公館鄉農會推廣紫蜜桑椹鮮果，以及果醬、果茶、果凍、果醋、釀酒等產品。（何冠嫻攝）

公館鄉農會向苗栗區農業改良場技轉「苗栗一號紫蜜桑葚」，除了推廣果實大、甜度高的桑葚鮮果，食品廠也研發果醬、果茶、果醋、釀酒、麵條等，推出真材實料、香醇濃郁的桑葚美味產品。

苗栗區農業改良場培育出高抗氧化活性「紫蜜桑椹」，公館鄉農會取得授權、推廣、栽植、果實加工。農會指出，紫蜜桑椹含有多種維生素、花青素、以及鐵質和維生素C，營養價值高更是補血聖品。

公館鄉農會總幹事古雪雲表示，今年桑葚品質良好、果實大、甜度高，鮮果可以冷凍宅配到家外，也透過食品加工廠開發果汁、果醬、果茶、果醋，及冰棒、霜淇淋等產品。

古雪雲說明，農會食品加工廠有「ISO22000」食品安全管理系統驗證，製作過程層層把關，人員全副武裝，食材不僅新鮮，從填充到包裝嚴格品管，除推廣鮮果及果醬、果茶、果凍、果醋、釀酒、麵條的加工外，炎夏將至，也推出香醇濃郁、真實材料的桑葚冰淇淋與冰棒。

公館鄉農會的桑葚冰棒，從原料檢收、清洗、打碎，到均質機攪拌、加熱、殺菌、急速凍結、包裝等嚴格品管，讓消費者吃得安心與健康。因應桑葚季，即日起到5月15日在公館鄉農會門市與好客坊，選購桑葚鮮果、果茶、果醬、冰棒、冰淇淋等桑葚紫蜜產品都有9折優惠，歡迎民眾採購品嘗。

(中時 )