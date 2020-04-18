打貓果菜生產合作社理事主席陳映延（左一）向嘉義縣長翁章梁（左二）說明今年的鳳梨品質。（張毓翎攝）

首批裝櫃的6.7公噸台農17號金鑽鳳梨，預計23日就會在日本大阪多家超市上架。（張毓翎攝）

嘉義縣鳳梨產季從3月下旬開始，年產量約5萬4000公噸，去年外銷量可達2500公噸，不過，今年受到新冠肺炎疫情衝擊，銷往大陸市場受阻，截至目前外銷量約100公噸，嘉義縣政府上緊發條協助業者媒合其他通路，由縣府輔導的打貓果菜生產合作社，與大日成功青果公司洽談成功，首批外銷至日本的貨櫃18日由縣長翁章梁封櫃後啟航。

打貓果菜生產合作社理事主席陳映延指出，台灣農產品輸日之檢疫嚴格，為了進入日本的高端市場，從去年就開始規畫，雙方保持密切聯絡，上個月還空運2次樣品到日本，日本貿易商也到台灣考察3次，這期間彼此建立互信關係，成功轉銷日本市場，讓他直呼「真的很不容易」。

縣府農業處長許彰敏表示，疫情造成外銷量減少，也使民眾消費習慣改變，但政府積極部署內、外銷通路，目前價格穩定，與去年同期差不多，未來也計畫打進大陸、新加坡等國家市場；另在國內市場，縣府4月26、27日將在台北希望廣場辦理鳳梨推廣活動，4月28日至5月11日還會在全台7家citysuper超市販售縣內鳳梨。

今日翁章梁、民雄鄉長何嘉恒等人皆參與此次銷日啟航儀式，翁章梁表示，這批裝櫃的6.7公噸鳳梨，預計23日就會在日本大阪多家超市上架，讓外國消費者吃到來自民雄優質、美味的台農17號金鑽鳳梨；因應宅經濟興起，縣府也農民媒合，如PChome24h購物、農富利優質生鮮量販店及iYO愛遊嘉義等電商平台，供民眾網路訂購。

(中時 )