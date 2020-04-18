中央流行疫情指揮中心宣佈，我國18日新增3例境外移入個案，均為20多歲男性，在我國某艦隊實習。海軍司令部表示，染疫的三人是住在12人艙。另外當時抵達帛琉後，有兩天舉辦政要歡迎儀式與晚會，但都有全程戴口罩。目前全國累積感染人數達398例，非本土達343例、占比86.2%，另有6人不幸死亡，178人解除隔離，其餘持續住院治療中。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

指揮中心宣佈，新增的3確診個案，2月21日起登艦實習，敦睦艦上共有337人，於3月12日至15日停靠帛琉，離開帛琉後於公海航行近30天，4月15日自我國軍港下船。

不過就有網友在PTT上整理這次敦睦艦的航行紀錄如下:

3/15 離開帛琉

4/09 返回台灣，因疫情考量在艦上隔離6天

4/12 案396出現頭痛、嗅覺異常症狀

4/15 解除隔離下船

時間軸曝光，網友紛紛表示憂心，尤其是下船後到就醫之間存在一段空窗期，「嚴查啦，不然又要有事下面扛」、「隔離有關房間裡嗎」、「應該是醫官那有問題吧？都有症狀」、「解禁之前就發病，到底誰要負責這個漏洞」！還有網友扮起柯南，點出案396在船上就出現疑似症狀，3天後居然解除隔離，下船後再自行就醫，等於製造防疫大破口。另一名網友悲觀指出，病毒專家推測新冠病毒潛伏期為14天，「離開帛琉在船上近30天不可能沒爆發症狀及傳染他人」。

不過根據《ETtoday新聞雲》引述國防部軍政副部長張哲平的回應表示，初步檢視醫療紀錄，發現官兵當天是頭痛，體溫36.6度，可能隨艦醫官是依此專業判斷，沒有隱匿不報。

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(中時電子報)