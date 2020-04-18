南投縣府舉辦技藝教育課程競賽，4百多名小選手角逐競技，副縣長陳正昇（右2）到場為選手加油打氣。（翻攝照片／陳淑芬台中傳真）

南投縣編列上千萬元預算開辦國中技藝教育課程，課程競賽今天在同德高中開賽，4百多名國中學生選手參與角逐。南投縣副縣長陳正昇到場為小選手加油打氣，他表示，透過國中技藝敎育學程為孩子開創更多舞台，以「—個都不放棄」的理念，鼓勵學生「擇其所愛、愛其所擇」，激發出深藏的就業潛力。

陳正昇到賽場關心時表示，南投縣府編列千萬元預算，在32所國中開設技藝班，共吸引3700多名國三生選修，透過舉辦競賽，提供學生展現學習成果舞台，並接受挑戰精益求精的職場嚴謹態度。陳正昇巡視到餐飲烘焙、中餐等賽場，穿著專業廚師服裝的小選手們，全神貫注嶄露專業技能，現場餐點香氣四溢。

技藝教育課程競賽由南投縣府投入近百萬經費，並在同德高中等9所高中職校提供設備、場地與師資協助舉辦，針對電機電子、餐旅、食品及設計等12種職群賽項舉辦分梯次競賽，共700多名選手參加。

受疫情影響，大型群聚活動相繼取消。南投縣府教育處表示，技藝競賽成績直接影響到學生申請技優甄審入學及實用技能學程分數，在考量學生權益，評估決定如期辦理，賽場已部署嚴格防疫措施；同德高中校長童建文也指出，賽場全面清潔消毒、拉大選手間距，評審及選手須量測體溫、全程配戴口罩，讓選手安心應試。

(中時 )