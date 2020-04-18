美國務卿：陸或趁疫情迫各國使用華爲設備 16:012020/04/18 旺報 張國威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國國務卿蓬佩奧(左)表示，陸或趁疫情迫各國使用華爲設備。新華社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透報導，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）17日（當地時間）表示，中國在全球新冠疫情大流行中扮演的角色，可能會迫使各國在部署電信基礎設施時重新考慮，包括是否要採用中國企業華爲的5G網路設備。 當被問及使用華爲設備和5G網路時，蓬佩奧在接受福斯新聞（FOX）採訪時表示：「在中國共產黨未能透明開放、用合適的方式處理資料之際，許多許多國家會重新考慮他們在電信設備部署方面所做的決定。當華爲上門出售設備和硬體時，各國將從一個不同的角度來考慮這一決定」。 (旺報 ) #設備 #中國 #美國 #國務卿 #蓬佩奧 #Mike Pompeo #全球 #新冠 #疫情 #大流行 #電信 也許您會感興趣 推薦閱讀 林書豪稱新冠病毒被圍剿 民進黨公告也稱新冠 14:422020/04/15 政治 港足比電競 台將陳浩瑋惜敗8強 20:282020/04/15 體育 快評》既然撕破臉 台嗆聲拉高音量展現國際聲望 23:502020/04/15 政治 新冠病毒什麼顏色？陸專家的答案是… 20:012020/04/16 兩岸 防疫優等生何必跟放牛班起鬨 04:102020/04/17 時論廣場 Google優化新冠肺炎搜尋結果 加強連結在地資訊 15:192020/04/17 科技 獨／疫情攪局金曲延後 金鐘暫定9月底登場為三金揭幕 18:082020/04/17 娛樂 宣傳台灣 企甲足賽周日起場場直播 18:392020/04/17 體育 專家：陸經濟將呈 NIKE型緩慢復甦 04:092020/04/18 財經要聞 台防疫佳能否進WHA大會？WHO給答案了 07:312020/04/18 國際 兩岸熱門新聞 陸官方悄然更新縣域地圖 藏南地區最新邊界爆光 - 兩岸 黎智英中午返寓所 港警上門以非法集結罪拘捕 - 兩岸 震撼！法諾貝爾得主：新冠病毒來自武漢實驗室 - 兩岸 除黎智英外 李柱銘等10人今早被捕 - 兩岸 不理美軍艦機巡弋 大陸南海設立西沙、南沙行政轄區 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。