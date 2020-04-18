路透報導，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）17日（當地時間）表示，中國在全球新冠疫情大流行中扮演的角色，可能會迫使各國在部署電信基礎設施時重新考慮，包括是否要採用中國企業華爲的5G網路設備。

當被問及使用華爲設備和5G網路時，蓬佩奧在接受福斯新聞（FOX）採訪時表示：「在中國共產黨未能透明開放、用合適的方式處理資料之際，許多許多國家會重新考慮他們在電信設備部署方面所做的決定。當華爲上門出售設備和硬體時，各國將從一個不同的角度來考慮這一決定」。

(旺報 )