羅北安、王彩樺加入民視歌仔戲《孟婆客棧》，羅北安飾演劇中靈魂人物閻王，王彩樺飾演其配偶閻王夫人。提及選角，製作人唐美雲說，光看人物特點就直覺要由他們來演出，果然演起對手戲來非常有默契，常逗得劇組笑得闔不攏嘴。另外，閻王夫妻都有「大頭症」，頭型要漂亮才能撐起華麗的頭飾，王彩樺直呼「為了美，一切都值得」。

王彩樺頂著7公斤重的頭飾演戲。（圖／民視提供）

王彩樺的閻王夫人戲服曝光，造型團隊為她量身打造，這套戲服要價要台幣6位數字，穿上去非常有氣勢。王彩樺說，以前拍歌仔戲都是演丫環，很少有機會穿得這麼漂亮，難得能像女王降臨，還被工作人員誇讚「自帶光芒」。因為頭飾重達7公斤，王彩樺拍到脖子快要抽筋，且為了駕馭合身戲服，吃飯也要非常忌口。

羅北安跟王彩樺加入《孟婆客棧》，兩人身上戲服都是用心打造。(圖／民視提供）

羅北安開心第一次有戲服讓他感覺自己瘦了。（圖／民視提供）

王彩樺說這個角色很棒，聰明之外，馭夫術相當厲害，光是能讓羅北安懼怕，演起來就讓她超有成就感。由於戲中得抱著神犬阿財，整場戲拍下來讓王彩樺忍不住虧阿財「伙食很好喔，很有份量！」

羅北安說這一次閻王角色的裝扮，讓他嘆為觀止，從華麗的頭飾到服裝，簡直像把布景穿在身上，而且要讓他身型變瘦，真是不可能的任務，直呼「終於有戲服讓他變瘦！」這部戲算是羅北安從影來最大的挑戰，要學台語，還要獻唱，所以他劇本都是滿滿的注音和拼音，連下戲都抓緊時間找人對台詞。羅北安說很開心這一次美雲姐安排王彩樺演出他的太太，兩人劇中的互動火花四射。問起對於這個戲中太太有什麼想法，羅北安表示王彩樺這角色的造型完全為她量身打造，風情萬種，非常火辣。

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(中時電子報)