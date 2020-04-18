台北市去年在校園推動「智慧販賣機」，市議員許家蓓爆料，廠商每月每機台僅需付1000元使用費，甚至沒有回饋金制度，雖然今年訂了規定，但廠商月入數十萬僅需繳百元，她質疑圖利、制度混亂。北市教育局對此回應，要每天要販賣100元以上才會收回饋金，還需了解情況會再檢討。

今年北市校園共有73台販賣機，許家蓓表示，1月總收入是36萬，廠商給學校回饋金竟只有611元，比例只有0.16％，2月可能是因為延後開學剩16萬，廠商給學校回饋金只有118元。

許家蓓指出，3月開學後，廠商收入近100萬，繳給學校的回饋金6215元，她質疑這樣的回饋制度根本不合理、有圖利之嫌，批評制度混亂，若依回饋制度100元抽1元，怎麼會只有6000多？甚至有學校每月販賣機收入數萬元，卻一毛錢都不用繳給學校。

她說，回饋金制度載明於教育局公布的增補協議書，若學校沒有和廠商簽協議書，廠商就不用繳回饋金，目前只有24校簽訂增補協議。

對此，教育局長曾燦金回應，每天要販賣100元以上才會收回饋金，需再了解狀況會再檢討，有規定廠商一定要簽協議書，若沒有簽將追討。

(中時 )