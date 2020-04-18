台灣文創多元發展協會理事長吳敏榮與以生薑為作品的高中組冠軍得主蔡仕軒合影。（程炳璋攝）

國際文創杯設計競賽18日舉辦評分兼頒獎。（程炳璋攝）

國際文創杯設計競賽18日在南區勞工育樂中心登場，會場中上百樣作品以年齡分成7組評分，台灣文創多元發展協會理事長吳敏榮表示，今年因新冠肺炎疫情影響，民眾報名參賽的靜態作品更多。

國際文創設計賽已舉辦6屆，比賽目的是將舊文化產物經過創新，變成新產物，供應產業需求。只要有創意就能參賽，因此作品琳瑯滿目，包括美容美髮、美甲美睫、時尚造型、面具服飾、芳療護膚、餐飲觀光、創意安全帽與口罩等，數百位參賽者端出上千件作品參賽，經過篩選，現場呈列上百件作品供裁判評分。

主辦單位從幼幼班到社會大眾分成7組評比，低年級的有黏土作品，高年級的有環保作品，來自雲林斗六市的江厝社區發展協會，理事長陳邦彥帶著社區成員參賽，用上千個易開罐拉環作成燈罩與包包，包辦社會組前3名。

來自高雄鼓山區的蔡氏高中兄妹，家中作餐廳生意，兩兄妹從小看慶典供品有生薑，覺得太單調，哥哥用了數十顆生薑堆疊成一幅山水畫，取名「萬壽無疆」，妹妹做成一小座塔，取名「疆山美人」，分獲高中組冠、亞軍。

吳敏榮表示，今年因為新冠肺炎疫情，靜態作品更多，動態作品減少，有外籍新住民參賽，有企業鼓勵員工參賽，現場得獎者互相交流創意，砥礪更多的創意發想。

(中時 )