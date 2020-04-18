國際文創杯設計競賽18日在南區勞工育樂中心登場，會場中上百樣作品以年齡分成7組評分，台灣文創多元發展協會理事長吳敏榮表示，今年因新冠肺炎疫情影響，民眾報名參賽的靜態作品更多。
國際文創設計賽已舉辦6屆，比賽目的是將舊文化產物經過創新，變成新產物，供應產業需求。只要有創意就能參賽，因此作品琳瑯滿目，包括美容美髮、美甲美睫、時尚造型、面具服飾、芳療護膚、餐飲觀光、創意安全帽與口罩等，數百位參賽者端出上千件作品參賽，經過篩選，現場呈列上百件作品供裁判評分。
主辦單位從幼幼班到社會大眾分成7組評比，低年級的有黏土作品，高年級的有環保作品，來自雲林斗六市的江厝社區發展協會，理事長陳邦彥帶著社區成員參賽，用上千個易開罐拉環作成燈罩與包包，包辦社會組前3名。
來自高雄鼓山區的蔡氏高中兄妹，家中作餐廳生意，兩兄妹從小看慶典供品有生薑，覺得太單調，哥哥用了數十顆生薑堆疊成一幅山水畫，取名「萬壽無疆」，妹妹做成一小座塔，取名「疆山美人」，分獲高中組冠、亞軍。
吳敏榮表示，今年因為新冠肺炎疫情，靜態作品更多，動態作品減少，有外籍新住民參賽，有企業鼓勵員工參賽，現場得獎者互相交流創意，砥礪更多的創意發想。
(中時 )
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