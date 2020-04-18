國內連2日「零確診」後，今（18日）中央流行疫情指揮中心宣布，新增3例境外確診個案，確診者為我國軍艦實習生及軍人。雖然個案在船上出現不適當下就有進行隔離措施，有網友整理出軍艦足跡資料，卻發現距離第一例個案出現不適到下船，中間僅相隔3天，直呼「到底誰同意放人下船的?」

根據指揮中心表示，這次確診3人於2月21日起就登艦，中間曾於3月12日至15日停靠帛琉，離開帛琉後於公海航行30天，4月15日自我國軍港下船。第一例個案（案396）12日時出現不適，15日下船後返就醫，隨後陸續有同船人出現症狀後確診（案397、398）。

不過PTT網友整理個案的足跡時間表後，就發現不太對勁，他指出：

3／15 離開帛琉（海上26天）

4／09 返回台灣，考量疫情開始隔離6天

4／12 案396出現頭痛、嗅覺異常

4／15 解除隔離下船

其中4月12日個案開始出現症狀，卻只過了3天就解除隔離，原PO直呼「誰同意放人下船的？」軍艦足跡曝光後，網上更引來熱議，許多人就針對個案出現不適後隔3天就下船狂批，表示「三個都是隔離期間就有不適症狀，結果三個都裝死不回報拖到下船才自行就醫」、「4/12在船上出現病症 4/15還能下船返家自行就醫

軍方高層是死人嗎？」

國防部表示，該部有派遣醫師瞭解軍艦狀況，但報告都正常，對難以掌握真實情況深感遺憾。另外，指揮中心表示，與該3名個案同隊共有3艘軍艦，官兵及學生合計700多人，刻正進行相關疫調，並將於今日入住集中檢疫所進行隔離且完成採檢，預計於明日公布檢驗結果。

(中時電子報)