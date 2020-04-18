28歲日本男子太田，18日傍晚前往西門町行人徒步區擺攤表演，西門所員警巡邏時，按規定詢問太田是否持有街頭表演執照，發現太田無照後，以導勸方式要其離開，不料竟引發太田不滿，不斷跟警爭執，最後更飆罵「fxxx」，遭員警以辣椒水制伏並帶回警局。

萬華警方表示，18日晚間7時許，員警巡邏西門町漢口街一帶時，遇到有人在街頭表演，按規定前往詢問是否執有執照，後來發現對方是日本人，雙方以簡單英語溝通，要求太田出示「license」，但對方拿不出來，便要求太田儘快離開，有照才能在徒步區進行各種表演。

但太田不斷爭執，也沒有收拾的動作，最後甚至辱罵員警髒話，由於太田有攻擊動作，警方隨即持辣椒水將他制伏，太田被捕後供稱，他不清楚台灣的規定，第一時間跟員警也未妥善溝通，罵髒話不是針對員警，只是一時情緒脫口而出，沒有辱罵對方的意思，警訊後被依妨害公務罪送辦。

(中時 )