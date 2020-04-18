巴菲特4月初砍掉兩家航空公司部分股票套現逾百億，看來股神也無法躲過此次股災。巴菲特老戰友、波克夏公司副董孟格（Charlie Munger）表示，這次新冠疫情引發金融市場風暴，他們採取保守的投資策略。

華爾街日報報導，2008年爆發全球金融危機，巴菲特趁機大買高盛、美國銀行等金融股，通常股市暴跌，給了股神和波克夏等大型投資公司進場撿便宜的機會，但面對此次嚴峻疫情來襲，孟格說：「我們採取很保守的策略因應」。

孟格表示，「當史上最嚴重的颱風來臨時，我們就像一艘船的船長，只想度過這場風暴，寧願帶著大量的流動性資產走出困境。」

他指出，全球經濟衰退已無可避免，但會持續多久仍不確定，相信美國政府祭出各種紓困措施，能夠避免長期的衰退。

美國證監會日前資料顯示，巴菲特旗下公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）賣掉達美航空與西南航空兩家公司的部分股票，累計套現3.89億美元（約台幣117.5億元），之後還賣出紐約梅隆銀行持股。

此次疫情重創航空業，從今年以來，達美航空股價摔掉60％，而西南航空則下跌40％。

(中時電子報)