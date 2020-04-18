台中市議員賴佳微痛批說，交通肇事死亡件數還不斷突破新高，公帑是分析到哪裡去了？（陳世宗攝）

台中市議員賴佳微18日針對盧團隊上任1年多來，車禍死亡肇事人數（A1），竟從林佳龍時的92件翻倍成184件；109年以後，每個月持續不斷突破新高，要求市府應痛定思痛研究改善。交通局表示，市府藉由大數據分析，找出潛在問題全力改善，成果逐步展現。

賴佳微說，前市長林佳龍時期穩定將交通死亡肇事壓在90幾件上下，但盧團隊上任後，交通肇事死亡的案件卻直接翻倍來到184件，市府對此毫無對策；交通局還編列改善交通事故發生的預算，交通肇事死亡件數卻還不斷突破新高，公帑是分析到哪裡去了？

賴佳微表示，2020年前兩個月，交通肇事不斷屢破新高！她再不站出來提醒真的不行了，盧團隊再不上緊發條，套句時下流行的一句話「真的不要當台中市民是塑膠做的」；不應任由車輪下的悲情，一再上演、卻無動於衷。

交通局表示，市府定期召開道安會報，運用高肇事路口事故圖，藉由大數據分析，找出潛在問題全力改善；在道安團隊努力下，108年全般交通事故件數7萬7306件，較107年8萬5601件，總事故件數下降9.7％，成果逐步展現。

交通局強調，有關108年度台中市A1事故死亡人數增加，分析原因為108年交通部所公佈的交通事故資訊平台，已將過去不列入計算的道路自摔死亡事故或於非一般道路發生的事故案件，均列入交通死亡事故統計；其他5都也都有增加現象，市府將全力檢討改善。

(中時 )