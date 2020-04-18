67歲廖太太本身患有酒糟性皮膚炎，因新冠肺炎(COVID-19)疫情延燒不止，使她不敢輕易鬆懈，除在家休息及用餐外，出門絕對要戴上口罩，且一戴就是五、六個小時。近日，她發現酒糟性皮膚炎引起的臉部泛紅、刺痛及乾癢等病症，相較過往更為嚴重，前往皮膚科就醫，診斷是因長時間配戴口罩，使臉部肌膚長期處於空氣不流通、悶熱的狀態導致。

台北慈濟醫院皮膚科陳志斌醫師說明，酒糟性皮膚炎俗稱「酒糟肌」，好發於20-40歲女性，常見症狀有血管擴張，臉頰紅斑持續不退、反覆熱潮紅等，另可能合併乾燥脫屑、膿皰、刺癢等病癥。

致病原因多種，個人先天體質及後天清潔習慣、免疫系統失調、皮膚蠕形蟎蟲、紫外線刺激、酒精等皆可能為惡化因子。陳志斌表示，長期配戴口罩也會加劇原有的皮膚疾病，因口罩多以不織布材質為主，長時間下來會對臉部肌膚形成接觸性的刺激，且因不透氣，汗水和熱氣停留在皮膚表層，使水份和油脂分泌失衡，再加上飛沫沾附於口罩內層，更易造成細菌滋生等問題。

陳志斌建議，應依照各地政府建議戴口罩時機配戴，視情況摘除口罩通風透氣，如：配戴30分鐘，取下休息1分鐘；盡量不要上妝，避免更容易出油、出汗，反倒成為細菌的溫床；防曬方面，可使用防曬係數SPF 30以內、PA系數較低的清爽型防曬，避免皮膚悶熱導致病情復發。

除配戴口罩外，勤洗手及減少非必要性的公共場所出入，也是目前防治武漢肺炎(COVID-19)最好的方式。針對患有手部濕疹的病患，陳志斌提醒，有些人為求強力清潔及便利，會使用酒精消毒、洗手，但忽略其在揮發過程的瞬間，會帶走皮膚角質層上的水分，破壞皮膚屏障，且搓洗的動作也會帶走溶解的皮脂，造成皮膚乾裂等問題。

陳志斌強調，手部濕疹嚴重者要避免頻繁接觸水及酒精，並遵守洗手5步驟，使用肥皂洗手，水溫切勿超過40度，洗後立即擦乾、塗抹護手霜，如出現乾癢、脫皮、裂傷，甚至長出小水珠，即是濕疹症狀發作，務必前往就醫，以免延誤診治。

延伸閱讀：

(中時電子報)