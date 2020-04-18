基隆具有獨特的獨特狹小街道，到有開闊港景的郵輪大港，隨著引道、國光客運站等的拆除及城際轉運站的興建，火車站周邊都市景觀重新縫合，也打開南站廣場的視野，吸引不少劇組前來取景。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆報導）

基隆具有獨特的獨特狹小街道，到有開闊港景的郵輪大港，隨著引道、國光客運站等的拆除及城際轉運站的興建，火車站周邊都市景觀重新縫合，也打開南站廣場的視野，吸引不少劇組前來取景。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆報導）

基隆具有獨特的獨特狹小街道，到有開闊港景的郵輪大港，隨著引道、國光客運站等的拆除及城際轉運站的興建，火車站周邊都市景觀重新縫合，也打開南站廣場的視野，吸引不少劇組前來取景。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆報導）

基隆擁有山海景無敵美景，特有的海港城市魅力，加上新舊交替獨特的懷舊味道，讓影視協拍的詢問度愈來愈高，電影、八點檔電視劇、廣告、MV等來拍片取景件數和5年前相較暴增4倍。基隆市政府指出，除電影「默殺」、「孤味」等，更有多部電視劇前來取景。

市府統計，2018、2019年協拍件數有170件，是2015到2017年3年加總協拍件數86件的2倍，最熱門的拍攝場景熱點有正濱漁港、派出所、中山陸橋、外木山大武崙澳底沙灘、八斗子漁港、佛手洞、舊漁會大樓、市長官邸、要塞司令部、海洋廣場、基隆嶼、地標公園、86設計公寓等。

市府表示，基隆具有獨特的獨特狹小街道，到有開闊港景的郵輪大港，隨著引道、國光客運站等的拆除及城際轉運站的興建，火車站周邊都市景觀重新縫合，也打開南站廣場的視野，讓基隆漸漸成為擁有美景無敵的海洋城市，特有的海港城市魅力，讓影視協拍的詢問度有愈來愈高的趨勢。

觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，基隆特殊港市環境，交通便利，地理環境依山傍水，有迷人的海岸線及天然的地景，及歷史人文建築，都是吸引影視劇組前來拍攝的好條件，另外，影視協拍服務作業簡便，業者口耳相傳等因素，也是協拍案件成長的原因之一，她說，市府2年多前建置「隆來拍電影」協拍網頁，讓劇組可以透過網頁獲取場景及協拍資訊，與文化部影視及流行音樂產業局網頁連結，吸引更多人看見基隆

(中時 )