在美軍艦機於近日頻繁巡邏南海之際，大陸民政局18日公布，大陸國務院已於近日批准，由海南省三沙市設立西沙區、南沙區。

聲明通知，三沙市西沙區管轄西沙群島的島礁及其海域，代管中沙群島的島礁及其海域，西沙區人民政府駐永興島；三沙市南沙區管轄南沙群島的島礁及其海域，南沙區人民政府駐永暑礁。

由於越南也對西沙永興島聲稱擁有主權，同時南沙永暑礁是因大陸填海吹沙而造成的人工島，且菲律賓、越南也聲稱擁有其主權。大陸在兩地設立行政轄區的舉動，可能引發新一輪的南海風波。

(旺報 )