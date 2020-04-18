不理美軍艦機巡弋 大陸南海設立西沙、南沙行政轄區 16:192020/04/18 旺報 張國威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸在南海爭議島礁設立行政轄區，圖為永暑礁。取自解放軍報 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在美軍艦機於近日頻繁巡邏南海之際，大陸民政局18日公布，大陸國務院已於近日批准，由海南省三沙市設立西沙區、南沙區。 聲明通知，三沙市西沙區管轄西沙群島的島礁及其海域，代管中沙群島的島礁及其海域，西沙區人民政府駐永興島；三沙市南沙區管轄南沙群島的島礁及其海域，南沙區人民政府駐永暑礁。 由於越南也對西沙永興島聲稱擁有主權，同時南沙永暑礁是因大陸填海吹沙而造成的人工島，且菲律賓、越南也聲稱擁有其主權。大陸在兩地設立行政轄區的舉動，可能引發新一輪的南海風波。 (旺報 ) #南沙 #大陸 #海域 #海南省 #三沙市 #群島 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸海關總署：第一季進口豬肉95.1萬噸 10:372020/04/14 兩岸 兩岸網友叫陣 官方和緩才降溫 04:092020/04/15 焦點新聞 中美貿易戰惹的禍 上市櫃錢進海外 增幅10年最低 04:102020/04/15 金融．稅務 別看到美機就像吃了雞血 04:102020/04/15 時論廣場 近9成民眾支持投票年齡下修 民團籲成立修憲委員會 12:042020/04/15 生活 陸航空業Q1大虧398億 04:102020/04/16 全球財經 在陸台商 延長適用開發西部減稅優惠 11:322020/04/16 財經 陸商務部：沒有也不會出現大規模外資撤離情況 15:512020/04/16 財經 統計局：陸今明兩年經濟平均增長5％上 12:312020/04/17 兩岸 鎖港海域珊瑚產卵 紅通通 01:062020/04/18 地方新聞 兩岸熱門新聞 黎智英中午返寓所 港警上門以非法集結罪拘捕 - 兩岸 不理美軍艦機巡弋 大陸南海設立西沙、南沙行政轄區 - 兩岸 - 旺報 陸官方悄然更新縣域地圖 藏南地區最新邊界爆光 - 兩岸 被抓包！黑心台商賣劣質口罩到義大利 - 兩岸 震撼！法諾貝爾得主：新冠病毒來自武漢實驗室 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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