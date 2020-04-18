國內五大電信推出的iPhone SE資費綁約方案，都各自有高中低各種資費可選。包括中華電信、台灣大哥大、遠傳電信三家業者的資費方案都差不多，從月付999元、1199元、1399元乃至於2699元都有，皆提供24個月、30個月以及36個月三種可選；綁約期間愈長，購機價就愈便宜（如下圖）。且上述三家業者的iPhone SE零元手機，都需選擇1,399元以上中高資費方案才有。

如果以最便宜的999元方案為例，三家電信的資費根本一模一樣；若選兩年24個月租期，iPhone SE（64GB）的購機價為6,900元，128GB則為8,900元，256GB為12,400元。這應該是多數人會選擇的方案，因為以一款非旗艦手機等級的4.7吋iPhone SE而言，實在不需要綁約30個月甚至36個月，最適合挑選兩年24個月租期，來保留日後換機空間。

中華電信iPhone SE資費表。（圖／業者提供）

若挑選999元方案、24個月租期，據記者估算過後，iPhone SE（64GB）購機價加上兩年租期的月繳金額，總計需支付30,876元；128GB購機價加上兩年月租金額則需付32,876元；而256GB則需付總金額為36,376元。包括中華電信、台灣大哥大、遠傳電信三家的999元方案皆是如此。而iPhone SE的單機價64GB、128GB、256GB依序為145,00元、16,500元、20,000元。換句話說，如果消費者目前是使用低資費的499元或599元方案，而且又在綁約期間的話，實在不需要特別為了iPhone SE來換約，因為真的不划算。

若嫌三家電信的999元方案太昂貴、吃不消，則可轉投另外兩家電信的懷抱。例如台灣之星宣稱「挑戰市場最低價」，若為新用戶，可申辦月租599元方案，需綁約30個月，iPhone SE（64GB）購機價即為0元；若為攜碼用戶，可申辦月租799元方案，同樣需綁約30個月，iPhone SE（64GB）購機價同為0元。但倘若是台灣之星續約用戶，綁約30個月，若選擇799方案，iPhone SE（64GB）購機價則為5,400元，若選599方案，購機價則為7,900元。上述優惠期間皆至4月23日止。

台灣之星iPhone SE資費表。（圖／業者提供）

亞太電信則是推出月租888元，綁約36個月，iPhone SE（64GB）專案價為0元，且享4G不限速上網吃到飽。若想升級為128GB，256GB機種，需分別加價1,900元及4,900元。

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(中時電子報)