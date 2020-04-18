繼峨眉湖3D彩繪步道後，又再新增一條臨湖賞景的步道！由交通部觀光局參山國家風景區管理處爭取前瞻計畫，分期在峨眉湖周邊設置環湖隧道，近日完工的至真段可就近欣賞落羽松、水鳥等，飽覽峨眉湖觀光。

參山國家風景區管理處指出，峨眉湖周邊生態豐富，因此配合前瞻基礎建設計畫，融合宗教文化、水岸生態、吊橋、客家文化等，打造環湖步道，遊客可藉由環湖步道，就近認識水岸生態。

3D彩繪步道2年前完工，吸引無數遊客拍照、打卡，成為峨眉湖熱門景點，而參山國家風景區管理處又規畫「至真」、「至美」、「至善」、「靜身」、「靜心」、「靜靈」等路段環湖步道，第1階段編列列1億6千7百多萬元分期打造，未來完工，將有近3公里的環湖步道，可供民眾走訪。

參山國家風景區管理處副處長曹忠猷表示，環湖步道得以設計、建置，也有賴於在地民眾、宗教無私提供土地，才讓計畫得以實現，各段命名也採以「真、善、美」為主，期望能讓遊客體驗純粹之美。

「至真段」第1期工程目前已完工，可就近欣賞落羽松之美，路段還有設置心型裝置藝術，讓遊客可以打卡拍照，而第2、3、4期工程設計發包中，另外總長度約1公里「至美段」也在設計作業中。

(中時 )