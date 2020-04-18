俄羅斯裔31歲女星安妮(Annie)從2014年來台留學讀戲劇後，就陸續出演各種電視節目和戲劇演出，自然大方的表現擄獲不少粉絲；先前安妮因為舞蹈競賽節目學習鋼管舞，近日在Instagram分享穿性感內衣熱舞片，惹火表演讓大票男粉心動，忍不住大喊「老婆」。

日前安妮在IG分享跳鋼管舞的影片，意外的是她僅穿著一套黑色性感內衣褲，魔鬼身材一覽無遺，隨著音樂在鏡頭前展現各種高難度動作，像是一字馬劈腿、勾腳和抖動美臀都難不倒她；而火辣的舞蹈動作，也讓她的美臀和神祕三角洲若隱若現，十分惹火。

大票男粉絲看完影片簡直要噴鼻血，紛紛激推「太性感了吧」、「喔我的天啊，老婆好美」、「很棒的安妮」、「小鹿亂撞」、「跳得好性感」、「安妮好美，流口水了，受不了了」；也有女網友注意到安妮腿部有瘀血，心疼地說「腿上好像很多瘀青，很心疼美麗又有才華的妳背後的努力」。

(中時電子報)