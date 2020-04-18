華夏科技大學設計學與Lemon Creator檸萌創客透過故事性的主題引導學生、以活潑的影片拍攝剪接課程及互動式的教學模式。（華夏科技大學提供）

華夏科技大學設計學與Lemon Creator檸萌創客透過故事性的主題引導學生、以活潑的影片拍攝剪接課程及互動式的教學模式。（華夏科技大學提供）

華夏科技大學設計學與Lemon Creator檸萌創客透過故事性的主題引導學生、以活潑的影片拍攝剪接課程及互動式的教學模式。（華夏科技大學提供）

華夏科技大學設計學與Lemon Creator檸萌創客透過故事性的主題引導學生、以活潑的影片拍攝剪接課程及互動式的教學模式，激發孩子們對學習的興趣及清楚表達自己的想法的能力。

活動由華夏科技大學謝璨羽和Lemon Creator共同創辦人Tim設計企劃，在疫情期間跳脫傳統的大團體單向教學，改以小組模式全程戴口罩進行，讓孩子在過程中必須與同年齡層的孩子進行交流、互相幫助，在友善的環境中增進與人溝通合作的軟實力。

此類從小萌發的創造力及學習到的知識，因為疫情干擾所以很多活動被迫暫停，受到華人領袖100社團的啟發Lemon Creator得創辦人Tim與華夏科技大學數位媒體設計系助理教授謝璨羽以書本為發想嘗試以書和人的結合貫穿整場活動主題。

華夏科技大學表示，目的就在於讓孩子認知到書本並不是的冷硬的物品，而是可以有趣味性及豐富的生命力。許多參與活動的孩子在過程中不只對書本產生了極大的好奇心，還在下課拿起各種不同的書本開始認真閱讀其內容。

謝璨羽教授表示，書本的創作與攝影剪輯除了讓孩子不在排斥沉悶的書籍，還讓他們在媒體快速發展的同時可以靜下來去思考如何運用書籍，書籍不在只是閱讀與學習的工具，藉由這樣的課程讓學生在封面以及圖文上有更多發想以及反思，讓他們在翻閱的過程中找到樂趣。

(中時 )