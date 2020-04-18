新竹縣長楊文科（右）18日前往內灣老街，宣導保持社交安全距離、攤商不提供試吃等，避免疫情擴散。（莊旻靜攝）

新竹縣長楊文科（左）18日前往內灣老街，宣導保持社交安全距離、攤商不提供試吃等，避免疫情擴散。（莊旻靜攝）

為了遏止新冠肺炎疫情在連假出現的可能，新竹縣長楊文科18日特別前往橫山鄉內灣商圈，提醒業者、商圈務必小心防範，維持社交安全距離、量測體溫等，在五一連假前夕，楊文科也特別呼籲所有相關行業留意，以免造成群聚感染。

五一連假即將到來，屆時將有3天假期，若逢好天氣，不少民眾會外出旅遊，楊文科表示，縣府針對縣內熱門景點，均有推出防疫措施，例如在商圈設管制站，遊樂園定時消毒等，嚴防疫情擴散。

楊文科18日也在內灣老街，親自向遊客宣導注意社交安全距離、佩戴口罩等，也提醒攤商不要提供試吃等，內灣形象商圈發展協會也在進入內灣老街3個入口設置管制站，幫遊客量體溫，做第一層把關，協會成員也輪流當志工，防疫不遺餘力。

縣府交通旅遊處指出，各商圈也有管制站控制人流，透過停車場車輛作為人流管制依據，若人數過多，即會勸導遊客前往其他景點觀光，警方也會配合協助總量控管，除內灣、北埔、湖口老街外，竹北市光明商圈店家也區隔座位、消毒環境，加強防疫。

另外在遊樂場所部分，六福村主題遊樂園、小叮噹科學主題樂園均已定時消毒遊樂設施，2園區也設立入園人數上限，例如六福村若人數超過12000人即暫停售票、小叮噹則在超過2200人時管制車輛，停止入園。

正值防疫期間，內灣老街周末遊客人數相比過去，有減少的狀況。（莊旻靜攝）

(中時 )