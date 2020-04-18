高雄有民眾爆料，發現疑似住檢疫旅館的民眾（當事人衣物經去色處理），站在旅館外等待30分鐘後，被檢疫救護車載走。（時代力量高雄市議員林于凱提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄有民眾直擊疑似被隔離者、在檢疫旅館外閒晃半小時後被救護車接走，甚至叫外賣送至房門口，旅館工作人員也沒戴口罩。高市議員林于凱質疑防疫制度有漏洞，衛生局則強調旅館檢疫作為均尊照中央規範，爆料真實度待查證。

林于凱指出，日前有民眾投訴，在住家附近的檢疫旅館看見一名意識清楚的住客，被穿有全套防護裝備的救護員以救護車載走。7日更直擊一名拖著行李箱的小姐在旅館門口駐足長達半小時，隨後也被防疫救護車載走。

民眾還踢爆，該旅館工作人員平時沒有確實戴口罩，接受隔離檢疫的民眾甚至還叫外賣、直送到房門口。民眾害怕防疫出現漏洞，向林于凱陳情反應。

林于凱要求衛生局、觀光局應該即刻彙整指揮中心發布的「指引」和實務工作，規劃出標準作業流程。經要求，該飯店目前已改善防疫作為。

衛生局回應，目前尚未接獲民眾舉報，該事件真實度待查證。中央流行疫情指揮中心3月30日頒布「防疫旅館設置及管理」最新辦法，6日公文已送達高雄各旅館其相關單位。受管制的民眾一但離開隔離範圍就會觸動電子圍籬警報，不會有管制上的漏洞。

此外，防疫旅館的硬體設置、動線規劃，設置時衛生局都有介入輔導稽核，若動線規劃合宜，外送員直接送餐至檢疫民眾房門口並無不妥。

(中時 )