台語精緻劇集《若是一個人》由孫可芳、宋柏緯、林子閎、陳璇主演，導演杜政哲笑稱與製作人陳秀卿靠「刷臉」賣人情找重量級卡司特別演出，包括龍劭華、陳亞蘭、苗可麗、謝瓊煖等人，其中曾在《16個夏天》合作過的林心如，友情客串飾演吃麻辣鍋的客人，且難得在劇中開口講台語，導演杜政哲透露：「雖然她只有一場戲，但事前花滿多時間討論穿什麼衣服，這個角色是怎樣的個性，做足了功課。」完全展現戲劇女王工作敬業的一面。

金鐘影帝龍劭華在劇中飾演宋柏緯的舅舅，兩人有許多精采的對手戲，宋柏緯回憶到與龍劭華的一場道別戲，龍哥突然拿起蒼蠅拍，要他趴下打屁股，當下他嚇到以為劇組要整他，事後才知道是龍哥自己加戲，讓宋柏緯笑說：「這應該是演戲以來最難接招的一次」，最後呈現效果也讓導演十分滿意。

龍劭華在《若是一個人》中飾演宋柏緯的舅舅。（華視提供）

宋柏緯（左起）、謝瓊煖、龍劭華、陳玄家在《若是一個人》中精彩演出。（華視提供）

《若是一個人》宋柏緯飾演丁志明。（華視提供）

陳亞蘭在劇中飾演孫可芳、林鶴軒的公司主管，睽違7年再度演出時裝劇，造型相當時尚且展現商場女強人的一面，她笑說：「我本來就很時尚，很高興製作人發現我的才能」。陳亞蘭也表示，很開心看到有台語劇能把規格拉到這麼高，拍攝與編劇內容都十分精緻，讓身為台語劇演員的她感到非常驕傲。

首度和陳亞蘭合作的孫可芳表示，和亞蘭姐對戲有如歷經「震撼教育」，她說：「只要聽亞蘭姐講話就好有感情，眼神都是戲，差一點就哭了」。陳亞蘭也稱讚孫可芳台語講得不錯。《若是一個人》將於4月19日起，每週日晚間10點於華視主頻、晚間8點於公視台語台、晚間10點30分於CATCHPLAY+、中華電信MOD、Hami Video聯合播出。

陳亞蘭演出《若是一個人》，稱讚孫可芳台語講得不錯。（華視提供）

《若是一個人》陳亞蘭飾演陳碧蓮，是大型芳療集團負責人。（華視提供）

(中時 )