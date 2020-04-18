阿伯想不開，開著小貨車到醫院前企圖引爆汽自焚，警消破窗救阿伯一命。（鹿港警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化阿伯駕車本來是要駕車要到醫院看病，開著開著，到了醫院門口，竟想不開，在駕駛座拿起藏在車內的汽油桶倒潑，企圖要引爆自焚，幸好有路過聞到濃重汽油味，警覺不對勁，馬上報警，鹿港警分局頂番派出所員警，擊碎擋風玻璃，破窗救了阿伯一命。

鹿港警分局指出，頂番派出所警員粘金隆、葉文青日前下午擔服巡邏勤務時接獲勤務指揮中心，接獲通報鹿東醫院前有1部貨車漏油、引擎還在發動中，探頭一窺，看到阿伯神色異常，忙拍打車窗，要阿伯開門，「有什麼需要幫忙？」阿伯激動要點火，準備引爆自焚。

再慢半秒就來不及了！員警當機立斷，打破車窗，「有什麼事情？你來醫院了，我們來陪你進去看醫生!」阿伯不願下車，警方呼叫救護車，一邊安撫情緒，救護車抵達後，警消雙方合力將男子拉出車外強制送往鹿基醫院治療，並通知他的兒子。

阿伯兒子表示，阿爸長期憂鬱，之前曾說過，不如早點結束生命，今天他說要出去醫院拿藥，看他去開車，感覺一切還好，沒想到竟又萌生想不開的念頭，真得是好險啊！老天保佑，感謝警消救人一命，功德無量。

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