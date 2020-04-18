台灣仍被世界衛生組織（WHO）排除在外，對此，國民黨主席江啟臣下午在臉書表示，台灣防疫經驗，應該成為 WHO 社群的借鏡，WHO各會員國不應再漠視、推遲或反對台灣的實質參與，懇切呼籲北京政府，不要再杯葛台灣，「過去國民黨執政，我們能有意義的參與，現在至少應比照辦理」。

臉書全文如下：

前幾天，《紐約時報》刊出聶永真設計的 Tawian can help 廣告，承載了26,980 個台灣人向世界發聲的盼望。同天，台灣迎來睽違一個多月的「單日零確診」。

昨天，美國總統川普抨擊 WHO 忽視台灣警告，日本首相安倍也公開表態支持台灣重返 WHO，連長期忽視台灣的 WHO ，也首度正面認肯台灣的防疫表現。這天，台灣再次迎來「單日零確診」。

這兩個多月來，生活中有許多改變 — 包括出入各種場合的量體溫、乾洗手、戴口罩；交通選擇的侷限；諸多公共場館的暫時關閉；各種會展活動藝文表演的取消。還有人得放棄計畫已久的出行，被迫居家隔離，被迫拉開人與人的距離。

是台灣社會的每一個人，一起承擔起這種種不便，努力讓生活繼續。也是我們大家的努力，創造這波防疫的重要典範，給無數國際友伴一份信心與參照。

昨晚想著這一切，忽然覺得深深感動。

目睹台灣許多醫護、藥師和公衛醫療相關人員，冒著染疫風險，承受執行任務的諸多辛酸，守著第一線防線，替國人撐起安全生活的空間，我特別感佩。見證許多國際人士、傳媒為我國發聲，多數友邦更在 WHO 會議中仗義執言，我也深深感動。

台灣的優質公衛醫療體系、長期積累的醫學資料庫、高度警覺自律的社會文化，還有這次的新冠病毒防疫經驗，應該成為 WHO 社群的借鏡。

不管基於台灣民眾的健康人權，或是台灣能對世界公衛的貢獻，WHO 各會員國不應再漠視、推遲或反對台灣的實質參與。我也懇切呼籲北京政府，不要再杯葛台灣。過去國民黨執政時期，我們能有意義的參與，現在至少應比照辦理。

防疫不分藍綠，貢獻國際也是全民使命。身為國民黨主席，我堅信唯有讓台灣的政府和人民參與 WHO，才是國際公衛「互利雙贏」的正確作法。

(中時 )