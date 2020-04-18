具惠善向安宰賢道歉。(取自IG)

具惠善離婚後狀態更好了。(取自韓網)

「韓版杉菜」具惠善去年驚傳與老公安宰賢3年婚變，她更驚爆史上最扯理由，痛心自揭被丈夫嫌棄「有一對不性感的乳頭」，令安宰賢一秒從昔日愛妻新好男人變成人人喊打的渣男。事隔多時，她今(18日)現身為個人畫展宣傳，被追問起離婚心情，她鬆口：「我對那個人感到抱歉。」自責私事不該向大眾傾訴這麼多。

具惠善在婚變風波後，今日首度公開現身為個人畫展宣傳，同時也透露了婚變心情，「我對那個人感到抱歉，對於當時的矛盾和我自己想了很多，儘管那是私人的事，我還是向大眾訴苦了很多，回想這一點的時候我覺得不應該這麼做，現在正在私下處理中。」

至於兩人離婚官司進度，具惠善並未正面回應，只說總有一天會好起來，想對自己今後生活與未來持正面態度，也透露自己短期之內不會重返演藝圈。

先前屢傳婚後發福的她，還自爆瘦了24磅(約11公斤)，她笑說曾滿意這樣的健康美，但胖了之後覺得膝蓋好痛，一方面也是希望大家看到她新的一面，所以不僅努力運動，還有吃減肥食品輔助瘦身。

(中時電子報)