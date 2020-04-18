因口罩防疫外交延伸的華航更名議題，正引發台灣社會熱烈討論，藍綠政治人物亦紛紛加入戰局。台大國企系教授陳厚銘認為，華航更名議題，應在疫情結束後再討論，主要在於企業更名是專業議題，不宜倉促決定，更不適合單從政治層面考量，應全方位評估後，再提出完善的解決方案，不過建議華航組成「台灣航空控股公司」，或許是一創新可行的解方。

華航過去即發生過更名爭議，陳厚銘指出，在扁政府時代，華航曾嘗試更名為「台灣航空」，最後因航權影響甚鉅，以及華航內部及國人尚未得到共識而取消。

陳厚銘指出，航空公司改名不只是單純更改企業名稱而已，還涉及航權、時間帶、航約等複雜問題。至於華航改名，更須面對兩岸關係，以及一個中國原則的國際政治問題，相較一般企業改名困難許多。

陳厚鉻以國外經驗說明，國外航空公司有頗多因併購或股權變動而改名的真實案例，例如英國航空（British Airways）與西班牙國家航空(Iberia)合資成立國際航空控股集團 （International Consolidated Airlines Group，簡稱IAG)，成立後，保留原有子公司英國航空及西班牙國家航空繼續營運，此合資控股案並末遭遇航權重簽重談的問題，IAG航權亦絲毫未受影響。

陳厚鉻建議，華航可以效法IAG合資控股模式，考慮與台灣其他航空公司組成「台灣航空控股公司」，並彈性保留原來子公司繼續運營，部分航權可由新成立的控股公司進行内部重新分配，例如兩岸航線繼續由華航經營，其它國際航線可以機動調整，並在爭取國際友好國家同意下，更換飛機Logo，或直接以台灣航空名稱營運。

陳厚銘進一步指出，IAG航空產業控股營運模式，除了可以有效展現台灣航空的品牌形象與識別性㚈，亦能整合其他競爭者，提升營運效率，一舉數得。

陳厚銘認為，當前在新冠疫情蔓延全球之際，有效結合台灣各航空公司資源，一起努力共同度過經營困境。另外採行該航空控股營運模式，可以避免因華航直接改名，而與中國大陸直球對決的零和遊戲，並被冠上「借疫謀獨」的大帽子。另外一方面，亦可藉由該控股營運模式，強化台灣航空產業的國際競爭力。

(旺報 )