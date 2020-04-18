台東縣政府與北藝大合作，在豐田國中開辦流行音樂表演班，學生在剛揭牌的流行音樂教室獻唱。（莊哲權攝）

台東有很多具音樂天賦的孩子，卻常因無法站上舞台而產生失落感，台東縣政府自109學年度起，與台北藝術大學合作，在豐田國中開辦流行音樂表演班，18日簽署合作協議書並舉辦試讀營，縣長饒慶鈴希望透過創新班級，讓孩子提早選擇自己要做的夢。

豐田國中流行音樂表演班即將開辦，縣長饒慶鈴與北藝大校長陳愷璜18日簽下合作協議書，將全力推動台東創新教育課程，及早培養未來流行音樂人才。

饒慶鈴表示，台東一直是流行音樂製造工廠，每年金曲獎都有台東子弟綻放光芒，但有更多熱愛表演的無法站上舞台而感到失落，這次透過豐田國中首度開辦實驗班級，可以讓孩子更了解流行音樂的全貌，及未來發展趨勢，期待豐田國中流行音樂表演班，能讓更多台東孩子有機會發光、發熱。

課程顧問袁永興則指出，流行音樂產業不缺乏詞曲的創作，缺的是有創意的整合行銷人才，若能善用台東豐富多元的原住民文化，及線上串流數位音樂興起的趨勢，相信能夠讓更多孩子具有多元的教育競爭力。

豐田國中校長洪文政說，該校首次開辦流行音樂表演班，特將閒置教室整修為表演舞蹈教室，讓孩子能在優質的環境中學習，透過專業教學團隊的分享，讓學生在國中時期就能提早認識流行音樂的專業領域。

(中時 )