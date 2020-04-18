台中市文化局長張大春（右1）等人勘察工程。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

台中市歷史建築大甲區「舊大安溪橋」，是全台唯一保存的鐵公路共構橋梁，台中市府文化局投入上億元進行修復，預計明年完工。文化局長張大春18日表示，「舊大安溪橋」屬「石工橋」型式，橋墩表面石材取自大安溪河床，石砌工法是日據時期典型案例，修復後可望成為海線熱門景點，帶動文化觀光發展。

「舊大安溪橋」位於台鐵大甲車站和日南車站間，興建於1920年，橋體跨越大安溪下游，全長約920公尺，包含鐵路橋及公路橋，因公路改道行駛新台1線、鐵路電氣化改道，「舊大安溪橋」陸續失去運輸功能，並在2004年七二水災沖毀後形成斷橋，2006年登錄為台中歷史建築，投入1億1500萬元展開修復，預計110年中完工。

張大春與市議員李榮鴻等人日前到場勘察工程。張大春18日指出，舊大安溪橋屬「石工橋」型式，運用1920年代鈑桁橋技術，橋墩表面的石材皆取自大安溪河床，石砌工法細緻，是日據時期石構造的典型案例。

張大春分析，修復工程有三大特色工法，包括打造獨一無二的「高空移動式工作車」，讓施工人員分段進行修復工程；採「鋼鈑梁系統修復」，以水刀去除橋身鋼板的鐵鏽，補強和替換損壞結構；開模打造仿古規格的鉚釘、改裝氣動式鉚釘機和加熱設備，成功拆卸並裝設新的鉚釘；採用大安溪河床石材，仿古工法「砌石修復」。

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