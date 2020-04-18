因應新冠肺炎疫情對百業造成衝擊！行政院宣布計程車駕駛紓困方案，只要執業登記證截至4月有效，即可到監理站申請每個月1萬元補貼，最多能申請3個月；全台預計將發出24億7200萬補助款，中部地區超過8000位計程車職業駕駛，3個月將發放超過2億4000萬補助金。

台中監理站18日一早就停一整排的計程車，明明是假日非上班時間，為何小黃駕駛群起蜂擁到台中監理站？56歲的張姓小黃駕駛指出，新冠肺炎加上大環境不景氣，平常都載不到客人，各行各業都很吃緊；感謝政府的紓困政策，如及時雨幫助小黃駕駛度過這個難關。

台中監理站指出，行政院日前宣布職業駕駛紓困方案，每位小黃駕駛從4月開始，一連3個月每個月都可以領到1萬補貼。陳姓小黃駕駛說，目前營業1天做不到幾百元，很難「賺呷」，以前每天還有1、2000元，現在每天約6、700元，再扣油錢、折舊就所剩無幾。

小黃駕駛們18日魚貫進出台中監理站，每位駕駛手上都拿著一疊資料，他們都是來申請政府補助金。監理站表示，17日開始開放小黃駕駛申請，不到2天光中部已經受理超過400件；為加速申請撥款，特在假日加班加開櫃台服務民眾，預計申請後1個禮拜內就能拿到錢。

監理站統計，中部地區有超過8000位計程車職業駕駛，3個月下來將發放超過2億4000萬的補助金；全台合計約有8萬2000多位小黃駕駛，整個紓困方案政府至少要發放超過24億7200萬元紓困金。

(中時 )