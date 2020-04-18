黑龍江省政府新聞辦18日舉行綏芬河口岸境外輸入疫情管控情況新聞發布會公布，截至4月17日24時，累計報告綏芬河口岸輸入確診病例371例(治癒出院1人)，現有綏芬河口岸報告輸入無症狀感染者25例，現有疑似病例5例。

黑龍江省公布，綏芬河自出現首例境外輸入病例以來，經綏芬河口岸入境共2497人，其中，戶籍在黑龍江省的1074人，占43.01％；戶籍在其他省份的1423人，占56.99％，已覆蓋全國30個省（區、市）。

(旺報 )