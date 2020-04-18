俄新冠疫情爆發 反向輸陸371例 17:172020/04/18 旺報 張國威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中俄邊境的綏芬河口岸。取自南方都市報 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 黑龍江省政府新聞辦18日舉行綏芬河口岸境外輸入疫情管控情況新聞發布會公布，截至4月17日24時，累計報告綏芬河口岸輸入確診病例371例(治癒出院1人)，現有綏芬河口岸報告輸入無症狀感染者25例，現有疑似病例5例。 黑龍江省公布，綏芬河自出現首例境外輸入病例以來，經綏芬河口岸入境共2497人，其中，戶籍在黑龍江省的1074人，占43.01％；戶籍在其他省份的1423人，占56.99％，已覆蓋全國30個省（區、市）。 (旺報 ) #河口 #黑龍江 #黑龍江省 #新冠肺炎 #武漢肺炎 # COVID-19 #台灣 #大陸 #龍江省 也許您會感興趣 推薦閱讀 肌肉痠痛病例少 不納入通報症狀 01:242020/04/15 生活新聞 藥華藥研發抗疫新藥 擬向美FDA申請臨床試驗 15:512020/04/16 財經 《生醫股》藥華藥超長效干擾素治療新冠肺炎 擬申請美FDA臨床 17:222020/04/16 財經 境外移入升高 黑龍江繃緊神經 04:102020/04/17 兩岸要聞 黑龍江新增境外俄羅斯輸入確診8例 10:202020/04/17 兩岸 亞諾法攜台廠 製造新冠快篩劑月目標25,000人 11:472020/04/17 財經 武漢市上修新冠肺炎死亡數 爆增1290例 累計3869例 11:412020/04/17 兩岸 《大陸社會》武漢市上修新冠肺炎死亡數爆增1290例 累計3869例 15:472020/04/17 財經 Google優化新冠肺炎搜尋結果 加強連結在地資訊 15:192020/04/17 科技 連柯文哲也不再說武漢肺炎！ 羅智強「為他喝采」一句話問蔡 11:052020/04/18 政治 兩岸熱門新聞 陸官方悄然更新縣域地圖 藏南地區最新邊界爆光 - 兩岸 黎智英中午返寓所 港警上門以非法集結罪拘捕 - 兩岸 震撼！法諾貝爾得主：新冠病毒來自武漢實驗室 - 兩岸 除黎智英外 李柱銘等10人今早被捕 - 兩岸 不理美軍艦機巡弋 大陸南海設立西沙、南沙行政轄區 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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