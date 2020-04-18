支持光電開發案的族人，到場舉標語表達訴求。（莊哲權攝）

台東縣政府規畫在知本卑南族卡大地布部落傳統領域建蓋光電廠，雖經部落公投，贊成票微幅領先，但是反對族人認為投票過程有瑕疵，18日提民事訴訟，要求停止執行，而贊成光電案族人也到場表達意見，雙方壁壘分明，立委高金素梅則撻伐台東縣政府不尊重原基法精神。

知本光電廠從公告及發包至今爭議不斷，部

落去年公投，贊成票187票，反對票173票，通過部落諮商同意，但因反對族人認為「諮商同意會議投票無效」，卡大地布3大家族領袖齊聚召開記者會，提起訴願要求停止執行， 立委高金素梅、中央能源局、營建署官員及部落族人到場關注。

反對設光電廠的族人表示，台東縣政府未事先依原基法取得部落諮商同意權，而是先公告完成招標後才倉促舉辦同意權投票，違反程序正義，且投票過程出現戶數增加、委託投票

等瑕疵。

支持開發的族人也到場舉標語表達意見，族人表示，縣府從2017年5月開始，就多次來部落辦說明會，但有人就是不來參加，也不表達意見，去年6月進行投票，同意187票、反對173票，無效1票，結果很清楚。每個人都有意見，反對的人我們尊重，但同樣也尊重同意的人。

高金素梅表示，原基法第21條規定，必須先取得族人的諮商同意能進行開發建設，但台東縣政府先招標，再辦理部落同意權投票，明顯違法。

(中時 )