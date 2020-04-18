正修社區繪畫班「川針隱線」纖維織品創作聯展，纖維織品發揮巧思創意。（林雅惠攝）

正修科大推廣教育中心開設的「社區繪畫班」在回綠藝術空間舉辦「川針隱線」纖維織品創作聯展，透過不同纖維織品發揮巧思創意展出17件創作，策展人蔡獻友表示，針線雖是女人的日常，卻也是她們心靈深處的真實呈現。

「川針隱線」纖維織品創作聯展，由10位參展者林純敏、徐玉華、孫枳榔、翁鈺霞、陳瓊貞、張茹甄、楊惠美、蔡秀蘭、劉秀花、劉淑敏等人，透過不同纖維織品發揮巧思創意，展出17件創作。

「川針隱線」意喻如川流不息的縫針，穿梭於織品間且層見疊出，創作者以織線的虛、實，勾勒心中藝術版圖，交織出五花十色的紋路與脈絡，針雖顯、線卻隱，把針、線作為一種自我表達的方式，延展出別具新裁的創作理念。

學員林純敏的創作「家園」以金屬線及棉線錯落交織出家園的圖景，針下看似平淡，但隨著線條的平穩與拼貼布料的變化，體現出一種平實和童心未泯的意趣，畫面產生的豐富情感流露出她對生活的恬然自足。

正修社區繪畫班深耕推廣藝術教育多年，學員來自社會各界或退休人士，正修藝文處展演組長同時也是策展人蔡獻友秉持對藝術的喜愛，啟發學員的創造力，享受藝術創作樂趣，「川針隱線」纖維織品創作聯展展期至6月7日。

(中時 )