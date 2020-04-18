民視打造的歌仔戲新潮流旗艦大戲《孟婆客棧》，由唐美雲擔任總製作人，吳念真、柯一正、吳定謙執導，並邀請李中擔任戲劇指導。日前加入羅北安、王彩樺重量卡司，唐美雲歌仔戲團地下團長「小酷」飾演神犬阿財，唐美雲笑說選角「選有大頭症」，頭型漂亮才能撐起華麗頭飾，王彩樺戲中頂7公斤的華麗頭飾，笑說每場戲演到「脖子快抽筋」。

羅北安飾演劇中靈魂人物閻王，王彩樺飾演其配偶閻王夫人。王彩樺表示，非常感謝造型團隊為她打造超過台幣6位數的戲服，穿上去非常有氣勢，回憶以前拍歌仔戲都是演丫環，這次多虧閻王夫人「一出場宛如女王降臨」，工作人員忍不住讚嘆說「自帶光芒」，為了駕馭這一套合身戲服，王彩樺連吃飯都非常忌口。

王彩樺飾演其配偶閻王夫人，穿上戲服非常有氣勢。（民視提供）

連唐美雲歌仔戲團的愛狗阿酷客串《孟婆客棧》擔任羅北安及王彩樺的神犬阿財。（民視提供）

王彩樺在劇中使出厲害的馭夫術，她說「難得可以讓羅北安老師怕我，超有成就感」，此外戲中她抱著神犬阿財，一開始很怕華麗指甲套弄傷他，不過拍完整場戲後、王彩樺忍不住直呼「阿財伙食很好喔，很有份量！」

羅北安說這一次閻王角色的裝扮，讓他嘆為觀止，從華麗的頭飾到服裝，簡直像把布景穿在身上，直呼「終於有戲服讓他變瘦！」，在鏡頭上也有非常漂亮的效果。50歲才開始學台語的羅北安，這次演出歌仔戲還要獻唱，劇本中標註滿滿注音拼音，坦言是從影來最大挑戰。至於在戲中和王彩樺火花四射，他誇她戲中角色完全是量身打造「風情萬種，非常火辣」。

羅北安開心第一次有戲服讓他感覺自己有瘦。（民視提供）

(中時 )