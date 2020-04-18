北市士林區一名楊姓女子今天下午突從5樓住家墜落人行道，民眾見狀立即報警處理，警消到場時，女子已失去呼吸心跳，明顯死亡，提體被送往殯儀館，詳細墜樓原正由警方調查。
警方調查，楊女18日下午1點多，因不明原因，從台北市士林區中正路上的5樓住家墜落，身體橫趴在便利商店前的人行道上，警消到場明顯死亡。
據了解，50歲的楊女長期患有精神疾病，就醫有段時間；警方還在釐清真正的墜樓原因。
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(中時電子報)
北市士林區一名楊姓女子今天下午突從5樓住家墜落人行道，民眾見狀立即報警處理，警消到場時，女子已失去呼吸心跳，明顯死亡，提體被送往殯儀館，詳細墜樓原正由警方調查。
警方調查，楊女18日下午1點多，因不明原因，從台北市士林區中正路上的5樓住家墜落，身體橫趴在便利商店前的人行道上，警消到場明顯死亡。
據了解，50歲的楊女長期患有精神疾病，就醫有段時間；警方還在釐清真正的墜樓原因。
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