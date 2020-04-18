台積電17日跳空大漲近7%，股價重新站上300元關卡。不少投資人之前看到台積電大跌不敢撿，漲了又悔恨，現階段到底還能不能追？分析師表示，台積電波段反彈幅度不小，短線震盪難免，想入手的投資人可趁震盪拉回布局，中長線獲利可期。

台積電第2季財測營收維持高檔，預估在101~104美元之間，相較於第1季持平或微幅衰退，優於多數外資法人預期，而今年營運持續看好，預估全年營收成長14%至19%，資本支出維持150至160億美元不變。

由於台積電周四（16日）法說對營運展望樂觀，逼迫外資17日大舉回補台積電逾5.7萬張，創下5年來最大量，買超金額高達174.36億元。受外資狂掃貨激勵，台積電股價周五狂飆20元（或6.98%），收在306.5元，單日市值大增5186億元，逼近8兆元大關。

摩爾投顧分析師陳昆仁表示，台積電除了釋出第2季營運狀況優於預期

外，更首度公布3奈米量產時程，2021年試產，目標2022年量產，先進製程進度，站穩全球獨一無二的地位，也因為領先半導體產業趨勢向上的長期成長力道，成為新冠疫情趨緩後，外資回補買盤的首選，更領先加權指數站上季線反壓。

他提醒，因為305~310元剛好是台積電技術面的季線和半年線套牢反壓區，且在下半年營收狀況看法較不明確下，短線震盪難免，目前持有台積電的投資人可以續抱，想入手台積電的朋友，可趁短線震盪拉回布局，中長線獲利可期。

法人也指出，台積電股價站上306.5元後，因周KD黃金交叉才第2周，多頭氣勢可望延續，317元為短線滿足點，若成功達陣，可望帶領台股收復季線。

(中時電子報)