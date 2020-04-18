外送員車禍 機車起火燃燒 17:412020/04/18 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市八德區18日下午2時許，1名外送員騎車時，與轎車發生車禍，機車直接起火燃燒。（翻攝照片／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外送員車禍 機車成火燒車 桃園市八德區18日下午2時許，1名外送員騎車時，與轎車發生車禍，外送員被撞飛，嘴巴及手腳多處擦挫傷，不過機車倒地後突然起火燃燒，所幸外送員並無大礙。 警方表示，徐姓駕駛駕車與王姓機車外送員，在八德區和平路段同向行駛。期間徐於路口欲迴轉往福德一路方向時，與同向後方的外送員發生衝撞。 外送員被熱心路人協助下，請救護車協助急救，雙方經酒精測試皆為0，警方呼籲駕駛車輛，應注意前後來車狀況，並減速慢行，以避免事故發生。 (中時 ) #外送 #機車 #八德 #駕駛 #警方 也許您會感興趣 推薦閱讀 搶防疫宅經濟 四大超商外送激戰 04:102020/04/15 產業．科技 百貨排隊夯店 加入外送行列 04:102020/04/15 時尚消費 外送員慘了！Gogoro嚴查違規車 強制升級再扣違約金 22:592020/04/15 生活 搶食大餅 業者疫起拚宅經濟 04:102020/04/16 產業特刊 買生鮮 20分鐘內送到府 04:102020/04/16 時尚消費 外送平台管理納入自治條例 勞工局：市府啟動勞動檢查及輔導 18:522020/04/16 生活 議員籲 研擬外送平台自治條例 04:102020/04/17 地方新聞 送餐恐染疫 美食外送產業公會指揮中心外抗議 11:432020/04/17 生活 本周3度零確診！ 東南亞入境擬納居家檢疫 04:092020/04/18 財經要聞 外送員趴趴走 憂成防疫破口 01:052020/04/18 生活新聞 社會熱門新聞 竹科男見絕世美女照動心 約炮「人圖不符」拔腿跑 - 社會 北市士林區女子墜樓 倒臥人行道身亡 - 社會 誇張！白裙洋紐IKEA大解放！掀衣開腿「露乳亮鮑」 客人嚇傻 - 社會 美魔女6年幫1萬男客 「升天」 嗲聲問：「要不要幫你打…」慘了 - 社會 男砸酒店毆人 10天後遭砍斷手斷腳 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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