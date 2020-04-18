外送員車禍 機車成火燒車

桃園市八德區18日下午2時許，1名外送員騎車時，與轎車發生車禍，外送員被撞飛，嘴巴及手腳多處擦挫傷，不過機車倒地後突然起火燃燒，所幸外送員並無大礙。

警方表示，徐姓駕駛駕車與王姓機車外送員，在八德區和平路段同向行駛。期間徐於路口欲迴轉往福德一路方向時，與同向後方的外送員發生衝撞。

外送員被熱心路人協助下，請救護車協助急救，雙方經酒精測試皆為0，警方呼籲駕駛車輛，應注意前後來車狀況，並減速慢行，以避免事故發生。

(中時 )