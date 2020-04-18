東南亞新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，台灣時間4月21日凌晨0點起，入境民眾過去14天（台灣時間4月7日0點起），若有東南亞地區旅遊史，返台住處不符居家檢疫條件一律入住防疫旅館。

東南亞、南亞國家近期疫情增溫，新加坡、印度、印尼疫情持續呈上升趨勢，近幾日新增確診病例數均創新高。其中新加坡病例以外籍勞工宿舍群聚個案為主，已累計約2,700例，占本土病例70％。

指揮中心宣布，4月21日凌晨0點起入境者，過去14天有東南亞旅遊史，將比照歐美地區，登機前除應填寫「入境健康聲明暨居家檢疫通知書」，入境需確認住所符合居家檢疫條件，以確保國內防疫安全。

指揮中心表示，上述民眾若同住者有65歲以上長者、6歲以下幼童、慢性疾病患者（如心血管疾病、糖尿病或肺部疾病等），或無個人專用房間（含衛浴設備）者，入境後應入住防疫旅館；經查資料申報不實者，最高可罰15萬元。

陳時中說，4月21日起東南亞返台民眾，住處不符居家檢疫條件一律入住防疫旅館，歐美今開始實施後，已有18位入住防疫旅館，東南亞後續也會是一樣作為。

(工商 )