新加坡新冠肺炎病例連日激增，截至18日已逼近6000人大關，星國總理李顯龍18日下午在臉書貼文說，未來數日將是抗疫關鍵，並指出，客工（外籍移工）宿舍的確診病例仍在連日增加，所幸絕大多數病患因為年輕，多為輕症者，醫療團隊將繼續留意他們的健康狀況。

據新加坡聯合早報網報導，截至18日中午12時，新加坡衛生部已初步確定18日新增942起冠病新病例，再破單日最高增幅紀錄。這使新加坡總病例達5992起。

新加坡衛生部18日下午3時許發文告指出，新增病例絕大多數都是住在客工宿舍的工作準證持有者。本地病例則持續減少，18日有14名本地公民或永久居民確診染病。當局還在確定病例的細節，更多詳情會在18日晚的文告透露。

李顯龍18日下午在臉書貼文說，未來數日將是抗疫關鍵，全體國人必須盡一己之力，共同打敗冠狀病毒。聯合早報網報導說，病毒阻斷措施進入第12天，初步跡象顯示在社區感染的冠病病例已因此減少，但隱藏在人群中未被測出的病例令人擔憂，國人仍不能掉以輕心。

李顯龍說，客工宿舍的確診病例仍在連日增加，所幸絕大多數病患因為年輕，多為輕症者，醫療團隊將繼續留意他們的健康狀況。政府正阻斷客工宿舍裡的病毒傳播鏈，減少病例的數量，這需要一些時間才能彰顯成效，因此接下來料會出現更多來自宿舍的病例，但我們也在提升醫療和隔離設施應付需求。」

(中時 )