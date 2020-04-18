為落實土地正義，韓市府加速推動「公共設施保留地」檢討解編，還地於民，圖為阿蓮公園用地。（高市都發局提供／林雅惠傳真）

為落實土地正義，韓市府加速推動「公共設施保留地」檢討解編，還地於民，圖為大社公園用地。（高市都發局提供／林雅惠傳真）

韓市府加速推動「公共設施保留地」檢討解編，還地於民，高雄市都市計畫委員會17日審議通過第6批大社、旗山、阿蓮等3個都市計畫區的公設保留地解編，面積共達12公頃多，估計可為市庫再省下土地徵收支出36億元。

高市都發局表示，截至目前，累計已完成公設保留地專案通盤檢討，除了第6批3個都計區外，還包括之前審議通過的仁武、大寮、茄萣、美濃、美濃中正湖、岡山、湖內、湖內大湖地區、鳥松仁美地區、澄清湖、燕巢、岡山交流道等12個都市計畫區，總計已完成專案通檢共15個都市計畫區。

都發局長林裕益表示，為落實市長韓國瑜加速「還地於民」政策，針對18個都市計畫區進行專案通檢，目前均已完成公開展覽，並由高雄市都委會分批加速辦理審議中，均按既定計畫進度逐步推進，預計本專案通檢可解編89公頃，撙節支出超過250億元以上。

林裕益強調，長期以來，許多私有土地被劃設為公共設施用地，政府卻遲遲未能辦理徵收，影響私有地主權益，造成許多的民怨。

高市府為兼顧都市發展需要，及保障私有地主的權益，於17日下午召開市都委會審議通過第6批公設保留地的解編，包括大社、旗山、阿蓮等3個都計區的公設保留地解編，估計可為市庫撙節支出36億元。

(中時 )