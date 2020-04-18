新冠肺炎疫情衝擊各產業，行政院研擬待疫情趨緩後發放酷碰券，刺激內需消費，遭外界質疑誘因不足。立法院法制局研究報告提出3點建議，包括應搭配其他補助措施或提高補助比例，促進消費意願；同時考慮放寬適用店家及產業限制；並於政策實施前先評估現行電子支付普及率，設計對消費者較友善便利的使用方式。

經濟部規劃，酷碰券將以行動支付為主，搭配實體之敬老卡回饋，鼓勵民眾使用行動支付工具至特定店家消費，可獲得25％優惠，即民眾消費4千元，優惠1千元。每人每月在每個電子支付平台之優惠上限1千元，最多可使用4個電子支付平台。不過，經濟部方案出爐後遭質疑，受到疫情衝擊民眾及店家收入縮減，卻要民眾先掏錢才能享有折扣，與民意期待發放現金有落差。

立院法制局研究報告指出，消費者使用酷碰券，需要自行負擔購物金額的四分之三，如果消費者連基本費用都難以支付，根本無意願再支付額外的消費費用，建議酷碰券設計必須適度搭配其他補助措施或考慮針對特殊弱勢民眾，提高補助比例至超過四分之一，促進民眾消費意願。

此外，酷碰券需以電子支付工具，使用越多不同電子支付平台支付，優惠金額越高，最高每月達4千元，但對於不習慣電子支付的人而言，折扣優惠看的到吃不到，法制局建議，政策實施前應先評估現行電子支付普及率及民眾使用習慣，以利設計對消費者較為便利的使用方式。

強制使用電子支付是酷碰券令人詬病之處，主要是因為必須要到與指定行動支付平台簽約合作店家消費才能使用，但目前許多傳統攤商、店面不支援行動支付。而且，經濟部規畫把電商、外送、與超市賣場等因疫情受惠產業，排除適用酷碰券，導致實際可以使用酷碰券店家或產業有限。

該報告認為，疫情期間，經濟低迷、消費不振，此時應把酷碰券的目的反客為主，以民眾使用的便利性為出發點；至於趁機鼓勵消費者及店家使用電子支付工具，是否有振興電子支付產業急迫性有待商榷。

(中時 )