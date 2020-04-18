美國多州近日爆發有人違反禁足令上街示威，部分人士更持槍上陣。但總統川普不制止反而推文煽動鐵粉「解放」由民主黨籍州長執政的州，鼓勵他們撕毀居家隔離令。

在密西根州，逾千人17日違反居家令，開車塞爆州議會大樓外道路，抗議被禁足。他們都沒戴口罩，要求重獲自由外出的權利。類似場面在數州上演，包括明尼蘇達、俄亥俄、維吉尼亞州等。川普甚至鼓吹維州的民眾要拯救保護擁槍權的憲法第二修正案。

川普連發三條推文，呼籲解放明尼蘇達州、密西根州及維吉尼亞州，他更寫道：「解放維珍尼亞州！拯救你們偉大的第二修正案，它正被圍攻！」

此外，他也揶揄曾抨擊聯邦援助不足的紐約州州長郭謨應多花時間做事而非抱怨，強調他給予當地的財政支援、醫護設備，遠較其他州還多，但郭謨從未感恩道謝。

而提到各州尋求加快檢測速度時，川普又把責任甩向對方，稱：「各州應加強他們州內的檢測！」

郭謨強調，自己已多次感謝聯邦政府的協助，不知道還要做什麼才能令川普滿意，問道：「難道我要送上鮮花？」

大批川普示威者在全國各地抗議居家隔離令，包括肯塔基、猶他、俄亥俄、北卡羅萊納、奧克拉何馬、德州及維吉尼亞州等，他們沒有戴口罩，手持標語及國旗，抗議居家隔離讓他們無法維生。

華盛頓州的民主黨籍州長英斯利批評川普此舉會助長非法暴力行為，也會讓成千上萬的民眾暴露於感染的風險。密歇根州州長惠特默（Gretchen Whitmer）表示，國人已經很不安，身為領導人應該安撫民眾，讓民眾有信心美國一定可以戰勝疫情。

分析指，被川普點名解放的州都是年底大選的搖擺州份，他想將疫情下的民怨，推卸到民主黨籍州長身上，減低對他連任的壓力。密西根州州長惠特默被視為民主黨副總統候選人的大熱門。

(中時 )