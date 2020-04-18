徐立期在片中有不少的哭戲考驗。（影童提供）

朱家麟為前女友徐立期生出一個電影女主角的機會。（朱家麟提供）

金鐘導演朱家麟前年執導《阮氏碧花與她的兩個男人》，順利將安心亞送上準金鐘視后，他4年前拍攝的恐怖電影《杏林醫院》，碰上剪輯問題、新冠肺炎疫情，破天荒經歷4度延檔，18日他透露確定定檔7月上映，更公開電影女主角是凱渥女模徐立期，正是他的前女友，只不過當年電影拍完，兩人也緣盡分手。

徐立期原名徐力琦，曾在2013年被爆與小鬼在一起2年，也和美籍華人吳大維交往過，曾被報導帶王柏傑回家過夜，還有過一位日籍圈外男友，情史相當豐富，朱家麟表示，他倆交往是2015年到2016年，期間並沒有特別過問女方的前任緋聞。

4年前朱家麟要拍《杏林醫院》，力薦當時還是新人的女友徐立期擔任女主角，起初投資方對這個人選不滿意，認為她無法扛票房，但朱心意已決，為保愛人自己籌資，「我決定找1500萬元挺她的電影夢，加上資方的1500萬元，等於花3000萬挺她。」

至於兩人分手原因，朱家麟認錯說：「因為那時我壓力很大，第一次自己扛3000萬，常常指責她，她就被我嚇跑了。」最後那根稻草是他一句「這樣不合啦，不然這樣算了」戳中徐立期的死穴，遂分手收場，朱解釋：「為什麼我會說這話，因為她不知道前一晚我為了挺她被資方指著罵。」

朱家麟也透露電影延檔和徐立期有關，「一開始剪片的時候，想到3千萬挺一個女人結果分手，看到我捨不得，沒辦法看著她的畫面剪，一直剪不好。現在電影要上映，決定面對這段感情我才敢上片，上片前一定要坦白面對，不然別人問我為何要用這個新人，我還是選擇老實說。朋友問我，你還愛她嗎？我想是的，朋友又問，會等到何時？我想是電影上片那一天，或許也是4度延期的真正原因吧。」

(中時 )