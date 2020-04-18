明天起停止配送口罩至藥局及衛生所，蔡英文總統今提醒，「不要白跑一趟喔！」
疫情指揮中心日前宣布，口罩實名制實體據點將於「星期日」停止配送口罩，讓第一線的醫藥同仁可以喘口氣（4／19起）。
蔡英文總統今在通訊軟體上提醒大家，有需要口罩的朋友要注意，不要白跑一趟喔！
她說，非常感謝這段時間協助口罩實名制的郵差、藥師、藥劑生和衛生所人員，辛苦了！也歡迎大家多使用網路預購口罩，非常方便，也能減輕第一線藥局人員的負擔！
中央流行疫情指揮中心日前表示，目前「口罩實名制2.0」網路預購人數越來越多，在藥師、藥劑生、衛生所人員及郵差的辛勞之下，自本週日（19日）起，每週日將停止配送口罩至各健保特約藥局及衛生所。
至於各藥局若週一至週六有剩餘口罩沒賣完，且週日有營業、有意願繼續販售，指揮中心也表示支持，並強調「感謝第一線藥師等人員的服務熱忱」。
(中時 )
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